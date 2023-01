Morre Lisa Loring, primeira atriz a viver Wandinha em ‘A Família Addams’, aos 64 anos

‘Ela foi em paz com as duas filhas segurando suas mãos’, informou a família da artista que sofreu um derrame

Reprodução/Twitter/RealLisa_Loring Lisa Loring tinha cinco anos quando interpretou Wandinha na série 'A Família Addams'



Lisa Loring, primeira atriz que viveu Wandinha em uma adaptação de “A Família Addams”, morreu aos 64 anos no último sábado, 28, após sofrer um derrame. A informação foi confirmada pela filha da artista, Vanessa Foumberg. “Ela foi em paz com as duas filhas segurando suas mãos”, informou Vanessa em um comunicado divulgado pela Variety. Amiga pessoal da atriz, a escritora Laurie Jacobson, disse nas redes sociais que Lisa “sofreu um forte derrame causado pelo fumo e pela pressão alta”. Ela também homenageou a amiga e destacou o “legado de Loring no mundo do entretenimento”: “Ela está incorporada na tapeçaria que é a cultura pop e para sempre em nossos corações como Wandinha Addams”. Lisa interpretou a personagem de 1964 a 1966 na primeira adaptação para as telas da animação que Charles Addams fez para o New Yorker. Lisa tinha cinco anos quando viveu Wandinha. Sua atuação como a macabra filha de Gomez e Mortícia e as clássicas tranças no cabelo marcaram uma geração e influenciaram a forma como a personagem foi representada em adaptações seguintes. Além de “A Família Addams”, a artista também esteve no elenco de outras séries como “The Pruitts of Southampton”, “A Ilha da Fantasia” e “Barnaby Jones”.