Rapper Malik B., um dos fundadores do The Roots, morre aos 47 anos

Banda postou comunicado na quarta-feira (29) confirmado morte do artista, mas causa não foi revelada

Reprodução/Twitter Notícia foi confirmada pela banda com publicação nas redes sociais



Malik B., rapper e um dos membros fundadores da banda The Roots, morreu na quarta-feira (29), aos 47 anos. A notícia foi confirmada pelo grupo com publicação nas redes sociais, mas sem informar a causa da morte. “É com lágrimas nos olhos e pesar que informamos a morte do nosso amado irmão e membro de longa data do The Roots, Malik Abdul Basit. Que ele seja lembrado por sua devoção ao Islã, sua irmandade e sua inovação como um dos mais talentosos MCs de todos os tempos. Pedimos que vocês por favor respeitem sua família e amigos nesse momento de luto”, diz o comunicado.

Malik B., Ahmir “Questlove” Thompson e Tariq “Black Thought” Trotter se juntaram em 1987 para formar o grupo Square Roots. Já sob o nome The Roots, eles ficaram famosos com o disco “Do You Want More?!!!??!”, de 1995. Malik B. continuou no grupo até 2000 e, em carreira solo, lançou o EP “Psychological” e dois álbuns, “Street Assault” e “Unpredictable”. Atualmente, o The Roots é a banda fixa do talk show “The Tonight Show com Jimmy Fallon“.