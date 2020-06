Maria Alice Vergueiro, do meme ‘Tapa na Pantera’, morre aos 85 anos

Reprodução/YouTube Atriz ficou conhecida por curta que viralizou na internet como se fosse uma entrevista verdadeira



A atriz Maria Alice Vergueiro morreu, aos 85 anos de idade, nesta quarta-feira (3). Ela estava internada no Hospital das Clínicas, em São Paulo, e teve a morte confirmada por amigos para a revista Quem. A causa da morte ainda não foi confirmada. Desde 2003, a atriz fazia tratamento para o Parkinson.

Maria Alice tinha mais de 50 anos de carreira nos palcos, passando pelo Teatro de Arena, Teatro Oficina e o Teatro do Ornitorrinco. Em 1987, ela participou da novela “Sassaricando”, da TV Globo, mas foi em 2006 que ganhou projeção nacional com o vídeo “Tapa na Pantera”.

No curta, a atriz interpretou uma senhora que falava abertamente sobre o consumo diário de maconha. O vídeo logou ganhou a internet brasileira, que chegou a achar que as imagens faziam parte de uma entrevista com Maria Alice.

A atriz, no entanto, era defensora da legalização da maconha. “Não tive consciência do tamanho que foi na época. Eu não tinha nem computador! Mas soube que as pessoas assistiam ao vídeo: 500 mil pessoas, 1 milhão… Achei que era legal, pelo menos meus netinhos poderiam me ver. Hoje eu reconheço a importância do vídeo: virei uma celebridade alternativa, porque mexia com um tema complicado. As pessoas são hipócritas, mas é uma coisa velada. Achei engraçado” disse, em 2015, à revista Quem.