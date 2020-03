Morre Max von Sydow, ator de ‘O Exorcista’ e ‘Game of Thrones’

Reprodução Ator de 90 anos viveu o Corvo de Três Olhos na série da HBO



O ator sueco Max von Sydow, conhecido por inúmeros papeis no cinema e TV, morreu nesta segunda-feira (9), aos 90 anos. As informações são do Hollywood Reporter.

Recentemente, Sydow atuou em “Game of Thrones” como o Corvo de Três Olhos, ser que instruiu Bran Stark para substituí-lo. Mas a carreira do sueco no cinema é extensa e outro de seus papeis mais conhecidos é como o padre Merrin em “O Exorcista”, filme clássico de 1973, reprisando o personagem na sequência de 1977.

Sydow ganhou notoriedade na década de 60 ao estrelar filmes do o cineasta Ingmar Bergman: “O Sétimo Selo” (1957), “Morangos Silvestres” (1957), “O Rosto” (1958), “A Fonte da Donzela” (1960) e “Através de um Espelho” (1961) estão entre as parcerias dos artistas.

O sueco ainda atuou em filmes como “Conan, o Bárbaro” (1982) e “Duna” (1984), além de, em 1983, viver o vilão Blofeld em “007 – Nunca Mais Outra Vez”.

Sydow recebeu duas indicações ao Oscar, uma delas interpretando um imigrante sueco na Dinamarca em “Pelle, o Conquistador” (1987). Em 2012, ele foi novamente indicado pelo drama “Tão Forte e Tão Perto”.

Nos últimos anos, apareceu como coadjuvante em “Minority Report: A Nova Lei” (2002), “Hora do Rush 3” (2007), “Ilha do Medo” (2010) e “Star Wars: O Despertar da Força” (2015).