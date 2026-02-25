Morre Nelsinho, filho de Nelson Rodrigues e criador do Bloco dos Barbas, aos 79 anos

Ao longo de sua vida, Nelson Rodrigues Júnior atuou em diferentes áreas artísticas

Divulgação Nelsinho, filho de Nelson Rodrigues



O dramaturgo Nelsinho Rodrigues, filho do escritor Nelson Rodrigues, morreu na madrugada desta quarta-feira, 25, aos 79 anos, no Rio de Janeiro. Ele lidava, desde 2016, com sequelas de um acidente vascular cerebral (AVC). A informação foi divulgada pela coluna do Ancelmo Gois, do Globo.

Ao longo de sua vida, Nelson Rodrigues Júnior atuou em diferentes áreas artísticas. Foi diretor de teatro, produtor cultural e roteirista. Também teve importante atuação no carnaval de rua do Rio de Janeiro, sendo um dos fundadores do tradicional Bloco dos Barbas.

Criado em 1985, o bloco, que desfila anualmente na Rua Álvaro Ramos, foi um dos principais responsáveis pela retomada do carnaval de rua na cidade carioca. Consolidado por jornalistas, artistas e intelectuais da região, o bloco se tornou famoso por criar suas próprias marchinhas com um tom ácido e irônico, repleto de comentários políticos e críticas sociais.

Além de sua atuação profissional, Nelsinho também se destacou por sua militância política na época da ditadura militar. Foi integrante do MR-8 (Movimento Revolucionário 8 de Outubro) e, por conta de sua conduta, foi preso por sete anos. Segundo ele mesmo, no entanto, teve sua vida poupada por ser filho de um dos maiores autores do teatro brasileiro.

Personalidade carioca ilustre, Nelsinho era fluminense e foi homenageado pelo clube de futebol após o seu falecimento. “Apaixonado pelo Fluminense, assim como o pai, Nelsinho era diretor teatral, produtor cultural, roteirista e foi figura importante pro carnaval de rua carioca”, escreveu o time em suas redes sociais. “O Fluminense Football Club lamenta profundamente a partida de Nelsinho Rodrigues e deseja muita força à família, aos amigos e fãs”, finalizou.

