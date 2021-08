Morre o ator Ed Asner, dublador de ‘Up! Altas Aventuras’, aos 91 anos

Artista se destacou na série ‘The Mary Tyler Moore Show’ e conquistou vários Emmys

Reprodução/Twitter/TheOnlyEdAsner/29.08.2021 Ed Asner fez sucesso ao dublar o protagonista de 'Up! Altas Aventuras'



O ator Ed Asner morreu neste domingo, 29, aos 91 anos. A informação foi divulgada pela família do artista em seu perfil do Twitter: “Lamentamos informar que nosso amado patriarca morreu nesta manhã, pacificamente. Palavras não podem expressar a tristeza que sentimos. Com um beijo em sua cabeça – boa noite, pai. Nós te amamos.” Um representante do ator também confirmou sua morte à Associated Press. Ed ficou conhecido por interpretar o jornalista Lou Grant na série “The Mary Tyler Moore Show”, que rendeu a ele três prêmios Emmy como Melhor Ator Coadjuvante. O sucesso foi tamanho que, posteriormente, o ator estrelou o spin-off “Lou Grant”, exibido entre 1977 e 1982. Desta vez, recebeu duas estatuetas na categoria de Melhor Ator. O artista ainda recebeu Emmys por seus papéis nas séries “Rich Man”, “Poor Man” e “Roots”, também nos anos 1970.

Ao longo de sua carreira, Ed teve seu nome creditado em mais de 300 produções, especialmente nas décadas de 1970 e 1980. Em 2003, interpretou o Papai Noel no filme “Elf”, de Will Ferrell. Um de seus trabalhos recentes mais marcantes foi dar a voz, na dublagem original, em inglês, ao personagem Carl, protagonista de “Up! Altas Aventuras”, animação da Pixar lançada em 2009. Há três meses, em 29 de maio, por ocasião da morte de Gavin MacLeod, com quem contracenou em “The Mary Tyler Moore Show”, Ed havia publicado uma mensagem dizendo que estava de “coração partido”. “Gavin era meu irmão, meu parceiro no crime (e na comida) e meu conspirador cômico. Te vejo em breve, Gavin. Diga à turma que eu os verei. Betty [White, outra atriz viva do elenco principal]! Somos apenas eu e você agora.”

*Com informações do Estadão Conteúdo.