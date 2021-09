Morre o produtor musical Dudu Braga, filho de Roberto Carlos

Boninho, diretor da Globo e amigo próximo de Braga, confirmou a informação em uma rede social

Divulgação/TV Globo Dudu Braga divide o palco com seu pai, Roberto Carlos



O produtor musical Dudu Braga, filho do cantor Roberto Carlos, morreu nesta quarta-feira, 8, aos 52 anos, vítima de um câncer de peritônio. A informação foi confirmada pelo Hospital Albert Einstein, onde Braga estava internado para tratamento quimioterápico e cirurgia. “Dudu, você foi um guerreiro, lutou contra essa doença bravamente até o final. Vai deixar saudades. Fica um paz. Meus sentimentos à família e a meu querido amigo Roberto Carlos”, manifestou-se, via Twitter, José Bonifácio Brasil de Oliveira, o Boninho, diretor da Globo e um dos amigos mais próximos doe Dudu. O produtor deixa a esposa, Valeska, com quem era casado havia 17 anos, e a filha Laura, de 5 anos.

Dudu Braga é um dos quatro filhos de Roberto Carlos. Ele nasceu em 1969, fruto do casamento do cantor com Cleonice Rossi, que faleceu de câncer de mama em 1990. Dudu foi diagnosticado com glaucoma logo ao nascer e perdeu a visão. Em 2019, ele passou por dois tratamentos contra um câncer no pâncreas. Em sua carreira profissional, além de produtor musical, Dudu também exercia as funções de radialista e jornalista. Ele chegou até a apresentar um programa de rádio chamado “As Canções Que Você Fez Para Mim” (título de uma das músicas de seu pai) em mais de 40 emissoras do país e também de Portugal. A atração, como o nome previa, falava das histórias por trás das canções do Rei Roberto. Alguns dos artistas que conheceram e trabalharam com Dudu lamentaram sua partida nas redes sociais.

Veja a repercussão da morte de Dudu Braga:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Boninho (@jbboninho)

https://twitter.com/cantordaniel/status/1435711174855757825

Triste notícia do falecimento do querido amigo Dudu Braga. Pessoa maravilhosa! Que Deus o tenha e o receba em sua glória e amor infinitos! Nossos profundos sentimentos a querida Valeska,a pequena Laura, ao querido @robertocarlosoficial e a todos familiares, amigos e fãs. 😥😢 pic.twitter.com/Njj8bHxYs6 — Mauricio Manieri (@MauricioManieri) September 8, 2021