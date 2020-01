Pai de Isis Valverde morre após sofrer infarto durante trilha de moto em MG

Reprodução/Instagram Atriz era a única filha de Rubens Valverde, que morreu na tarde deste domingo (12)



Rubens Valverde, pai de Isis Valverde, morreu na tarde deste domingo (12) após sofrer um infarto. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da atriz ao Uol.

Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, Rubens fazia uma trilha de moto com amigos na cidade de Baependi quando faleceu por volta das 16h30. Ele foi levado para o hospital da cidade, mas já chegou sem vida.

O corpo de Rubens deve chegar ainda nesta noite no Instituo Médico Legal (IML) de São Lourenço, em Minas Gerais.

Atualmente no ar com a novela “Amor de Mãe”, Isis é a única filha de Rubens com Rosalba Nable. A atriz é mãe de Rael, de 1 ano e 3 meses, com André Resende.

Ainda não informações sobre velório ou enterro, que deve em Aiuruoca, onde Rubens trabalhava e morava, de acordo com informações do portal G1.