Morre Rae Allen, atriz de ‘Família Soprano’, aos 95 anos

Artista vencedora do Tony estrelou espetáculos na Broadway e esteve em séries como ‘Grey’s Anatomy’

Reprodução/ABC Rae Allen fez uma participação na série Grey's Anatomy



A atriz Rae Allen, conhecida por viver Quintina Blundetto em “Família Soprano“, morreu na manhã de quarta-feira, 6, aos 95 anos. O agente Kyle Fritz, que cuidava da carreira da artista, informou à People que ela faleceu enquanto dormia de causas naturais. Nascida em Nova York, ela começou a carreira de atriz na Broadway e fez sucesso ao estrelar o musical “Damn Yankees”, em 1955, como a repórter Gloria Thorpe, papel que reprisou anos mais tarde na adaptação cinematográfica peça. Em 1971, a artista venceu o Tony Awards, o Oscar do teatro americano, como Melhor Atriz por sua entrega no espetáculo “And Miss Reardon Drinks A Little”. Rae também teve passagens importantes pela TV e pelo cinema. Em “Uma Equipe Muito Especial”, por exemplo, contracenou com Geena Davis, Tom Hanks e Madonna. Já em “Reine Sobre Mim” dividiu cena com Adam Sandler e Don Cheadle. Entre as séries de fez participações, estão os sucessos: “Seinfeld”, “Grey’s Anatomy”, “Nova York Contra o Crime” e “Joan of Arcadia”.