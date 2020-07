Sebastian Athié, ator do Disney Channel, morre aos 24 anos

Ator mexicano teria morrido no último sábado (4), mas causa não foi divulgada

Reprodução/Instagram Ator ficou conhecido por viver Lorenzo na série 'O11ze'



O ator Sebastian Athié, conhecido por trabalhar em séries exibidas pelo Disney Channel, morreu aos 24 anos. A morte do mexicano foi confirmada pela conta brasileira oficial do canal no Instagram, que prestou uma homenagem ao jovem.

“Descanse em paz, Sebas. Sua arte e seu sorriso ficarão para sempre. Lamentamos a perda de Sebastián Athié e sempre lembraremos de seu talento, companheirismo, profissionalismo e, acima de tudo, seu enorme coração. Nossos sentimentos à família, colegas, amigos e fãs”, diz o perfil do Disney Channel.

Segundo veículos mexicanos, Athié morreu no último sábado (4). A causa da morte, no entanto, não foi divulgada.

O ator ficou conhecido no Brasil por viver Lorenzo na série “011ZE”, do Disney XD. Ele também teve uma carreira musical e, em 2019, lançou a canção “Enloqueciendo”.