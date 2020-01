Terry Jones, humorista do Monty Python, morre aos 77 anos

Divulgação/MGM Terry Jones estrelou o filme 'Erik the Viking' (1989)



O comediante britânico Terry Jones morreu, aos 77 anos, nesta terça-feira (22). As informação são do jornal The Guardian.

Jones foi um dos fundadores do Monty Python, grupo de humor que fez sucesso com sátiras ácidas entre a década de 70 e 80. Ele também dirigiu três filmes do grupo: “A Vida de Brian” (1975), “Monty Python em Busca do Cálice Sagrado” (1979) e “Monty Python – O Sentido da Vida” (1983).

Em 2016, Terry Jones tornou público que sofria de demência frontotemporal e, por isso, não concederia mais entrevistas à imprensa.

Além do trabalho em Monty Python, Jones fez parte de diversos projetos, incluindo séries de TV e livros infantis. “Seu trabalho com Monty Python, seus livros, filmes, programas televisivos, poemas e demais trabalhos viverão para sempre, um legado justo para um verdadeiro polímato”, diz o comunicado da família.