Mulher Abacaxi oferece R$ 5 mil em recompensa para quem ajudar a encontrar cachorras desaparecidas

Cookie e Suzy, que estão desaparecidas desde terça-feira (15); as duas fugiram da residência da influenciadora, situada em Itaipuaçu, Maricá, onde estão ocorrendo obras e o portão estava aberto

Marcela Porto, popularmente conhecida como Mulher Abacaxi, recorreu às redes sociais em busca de ajuda para localizar suas duas cachorras, Cookie e Suzy, que estão desaparecidas desde terça-feira (15). Cookie é uma pitbull, enquanto Suzy é uma mestiça. As duas fugiram da residência da influenciadora, situada em Itaipuaçu, Maricá, onde estão ocorrendo obras e o portão estava aberto. Atualmente em Londres, Marcela relatou que os cães estavam sob a responsabilidade de seu irmão no momento em que conseguiram escapar. Ele havia saído para comprar materiais de construção, o que possibilitou a fuga dos animais. A influenciadora está bastante preocupada com o bem-estar de suas cachorras e deseja encontrá-las o mais rápido possível.

Para incentivar a busca, Marcela anunciou uma recompensa de 5 mil reais para quem conseguir trazer informações que levem ao paradeiro de Cookie e Suzy. Ela também disponibilizou um número de contato para que as pessoas possam se comunicar caso tenham alguma notícia sobre os animais desaparecidos.

