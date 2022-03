Mulher de Arlindo Cruz fala como o cantor está 5 anos após AVC: ‘Foram 14 cirurgias’

Babi Cruz contou que houve uma regressão na recuperação no cantor e que nos últimos anos ele chegou a ser ‘desenganado pelos médicos’

Babi Cruz falou como foram os últimos 5 anos, após Arlindo Cruz sofrer AVC



Babi Cruz, mulher do cantor Arlindo Cruz, falou sobre o estado de saúde do sambista cinco anos depois dele ter sofrido um acidente vascular cerebral (AVC) enquanto tomava banho. Em um vídeo publicado na última quinta-feira, 17, no Instagram, Babi disse que há exatos cinco anos sua vida mudou por completo. “Eu me sinto na obrigação de vir compartilhar com vocês esse momento que para mim foi um renascimento”, declarou. A mulher de Arlindo comentou que é complicado ver a dor de uma pessoa que você tanto ama e ressaltou que nos últimos anos o cantor passou por “14 cirurgias, sendo cinco na cabeça”. Além disso, ele enfrentou uma embolia pulmonar e outros obstáculos que ela preferiu não mencionar. “Ele foi desenganado pelos médicos”, pontuou.

Atualmente, Arlindo não está em sua melhor fase. Babi explicou que houve uma regressão na recuperação do marido por “intercorrências da doença”. Mesmo tendo claro esse retrocesso, ela não desanima. “Estamos sempre dispostos a recomeçar e a dar para esse ser humano maravilhoso, que é meu marido, pai dos meus filhos, avô dos meus netos, meu companheiro, meu amigo, meu homem, meu amor, momentos de puro êxtase e amor.” Babi também deixou claro que celebra cada pequena conquista do parceiro: “Não é fácil, mas cada mexidinha de dedo para a gente é uma grande vitória. Ele é um milagre. Ele deitado nessa cama com a consciência balançada ensina para mim, para minha família e para muita gente uma outra face da vida”. Ela também agradeceu o apoio que recebeu dos fãs durante todos esses anos. “Para mim, é uma vitória a comoção que se espalhou por esse mundão de meu Deus, a gente já recebeu mensagem até de astronauta”, finalizou.