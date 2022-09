Mulher de Tico Santa Cruz é agredida por 5 homens; ação da PM evita tragédia

Vocalista do Detonautas deu detalhes do que aconteceu e agradeceu a polícia por sua atuação

Reprodução/Instagram/ticostacruz Tico Santa Cruz disse que sua mulher, Luciana, foi vítima de agressão



O cantor Tico Santa Cruz relatou neste sábado, 24, que sua mulher, Luciana Rocha Fontenelle, foi vítima de uma agressão. No Twitter, o vocalista da banda Detonautas deu uma breve explicação do que aconteceu e elogiou a ação dos policiais. “Ontem de madrugada minha esposa foi agredida no lugar onde moro. A PM [Polícia Militar] foi chamada e fez um excelente atendimento – quero deixar esse registo”, escreveu. Conforme divulgado pelo artista. Luciana foi agredida por “cinco homens embriagados, violentos e completamente desrespeitosos”. “Se não fosse as autoridades do 31º batalhão, teria acontecido uma tragédia”, concluiu o cantor, que mora no Rio de Janeiro. “Minha solidariedade. Não sei o motivo, mas independente disto é impressionante como a violência esteja se tornando algo natural, normal. Pior ainda quando é no lugar onde vive, onde normalmente nos sentimos seguros”, comentou um seguidor no post do artista. “Lamento profundamente e fico feliz que ela esteja bem. Tempos sombrios, espero sinceramente que passem logo, não merecemos isso, nosso País é do bem”, acrescentou outro. Tico e Luciana estão juntos há 22 anos, sendo sete de casados. Eles possuem dois filhos: Lucas, de 20 anos, e Bárbara, de 13.