Curado da Covid-19, Mumuzinho diz que teve 50% do pulmão comprometido

Reprodução/Instagram Artista foi diagnosticado com a doença no final de abril



Quase um mês após ter alta por causa da Covid-19, Mumuzinho revelou que teve 50% do pulmão comprometido pela doença. No final de abril, o cantor testou positivo para o novo coronavírus e precisou ser internado por uma pneumonia. Ainda do hospital, ele chegou a descrever os sintomas em uma curta live para atualizar os fãs.

“A doença evoluiu para uma pneumonia e dei entrada no hospital com 50% do pulmão comprometido. Orei muito e pedi para que Deus me ajudasse até porque minha responsabilidade é muito grande: minha família, equipe, fãs e carreira dependem da minha saúde”, disse Mumuzinho em entrevista ao colunista Leo Dias.

O cantor ainda disse que não sabe como pegou a doença, já que respeitou a quarentena e se mantinha isolado em casa. “Não tenho noção onde peguei. Estou obedecendo a quarentena e só saia para o essencial. Pode ter sido nessas idas à farmácia e padaria”.

Mumuzinho teve que cancelar uma live agendada quando foi internado e anunciou um novo web show para o dia 7 de junho, à 18h, em seu canal no YouTube.