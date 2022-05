Murilo Huff vive affair com médica de Goiânia; veja fotos

Nicole Melo está se especializando em dermatologia, ama cachorros e faz trabalhos como modelo

Reprodução/Instagram/murilohuff/nickmelo Murilo Huff está vivendo um affair com a médica Nicole Melo



O cantor Murilo Huff está vivendo um affair com a médica Nicole Melo. A informação foi confirmada à Jovem Pan pela assessoria de imprensa do sertanejo, que declarou que ele está “conhecendo melhor” a loira. Nicole é de Goiás, tem 27 anos e está se especializando em dermatologia. Nas redes sociais, ela deixa claro que é ligada em moda e faz trabalhos como modelo. Ela é apaixonada por animais e posta várias fotos e vídeos da sua cachorra, Meg, a quem chama de “filha”. Assim que o affair com Murilo se tornou público, ela ganhou mais de 20 mil seguidores no Instagram e Zaida Huff, mãe do ex-namorado de Marília Mendonça, já segue Nicole na rede social. As fãs do sertanejo já lotaram as fotos da médica de comentários. “Cuida bem do nosso Huff”, comentou uma seguidora. “Murilo merece muito ser feliz!!! Felicidades para vocês”, escreveu outra. “Não podemos negar, o homem tem bom gosto. Gente, que mulher maravilhosa”, acrescentou mais uma. Murilo está oficialmente solteiro desde o seu término com Marília. O rompimento aconteceu semanas antes da Rainha da Sofrência morrer em um acidente aéreo, que aconteceu em novembro do ano passado. Léo, filho do cantor, é fruto do seu relacionamento com a cantora.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nicole Melo (@nickmelo)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nicole Melo (@nickmelo)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nicole Melo (@nickmelo)