Murilo Rosa é processado por seguradora após se envolver em acidente de trânsito; entenda

Tokio Marine cobra do ator o conserto de um carro que ele atingiu na traseira; empresa alega que o artista conduzia o veículo com desatenção

Reprodução/Instagram/murilorosa_oficial Murilo Rosa foi processado pela Tokio Marine após bater na traseira de um veículo



O ator Murilo Rosa está sendo processado pela seguradora Tokio Marine após se envolver em um acidente de trânsito que aconteceu no último dia 12 de março. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) confirmou a informação à Jovem Pan. A seguradora pede na ação o ressarcimento de R$ 13.274,41, valor que foi desembolsado pela empresa para consertar um carro que foi atingido pelo artista na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. “Rosa, que é réu no processo, pagou R$ 2.959,34 referente à franquia do seguro ao dono do carro atingido e a Tokio Marine quer o valor integral das despesas que pagou para consertar os danos. O carro, um Honda Civic, estava parado num sinal na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, quando um Range Rover, dirigido pelo ator, bateu na traseira do veículo”, informou o TJ-RJ em nota.

No processo, que tramita na 2ª Vara Cível do Foro Regional da Barra da Tijuca, a seguradora alega que o artista deve arcar com o valor total do conserto, pois as leis de trânsito determinam que em um acidente desse tipo, a culpa é de quem bate na traseira do automóvel que estava na frente. Além disso, foi declarado pela empresa “que o veículo era conduzido com desatenção e que o motorista que causou o acidente desrespeitou a distância segura para trafegar em via pública”. Ainda de acordo com o TJ-RJ, a autora do processo afirmou que não possui interesse em uma audiência de conciliação, pois tentou resolver o problema de forma amigável, mas “não obteve êxito”.