Naiara Azevedo se pronuncia após família ser feita refém em assalto

Cantora agradeceu a preocupação dos fãs e disse que todos estão bem; bandidos invadiram a casa dos pais da sertaneja e levaram duas caminhonetes

Reprodução/Instagram/naiaraazevedo Naiara Azevedo agradeceu as mensagens de carinho após família ser assaltada



A cantora Naiara Azevedo tranquilizou os fãs após bandidos invadirem na última terça-feira, 29, a casa em que seus pais moram em Farol, no Paraná. “Para todos que estão me mandando mensagens, quero agradecer o carinho, o respeito, a preocupação e as orações. Minha família está bem. É uma situação chata, que entristece a gente, mas temos que ser gratos a Deus por não ter acontecido nada com a integridade física deles”, afirmou a ex-participante do “BBB 22” no stories do Instagram.

Segundo divulgado pelo colunista Leo Dias, do Metrópoles, três bandidos entraram na residência por volta das 6h da manhã e surpreenderam a mãe da artista, que se levantou para fazer café da manhã. Natália, irmã da sertaneja, também estava na residência e chegou a dar um soco em um dos bandidos, entretanto, ela foi contida pelos assaltantes e todos da casa foram feitos de refém por cerca de duas horas. Os bandidos deixaram o local com duas caminhonetes. Procurada pela Jovem Pan, a assessoria de imprensa de Naiara confirmou as informações divulgadas pelo colunista, mas declarou que não dará mais detalhes do caso, pois ele está sendo investigado pela polícia.