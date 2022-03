Namorada de Neymar diz que sofre ataques virtuais todos os dias: ‘Pessoas ruins’

Bruna Biancardi explicou que evita expor sua família nas redes sociais, pois quer preservá-los

Reprodução/Instagram/brunabiancardi Bruna Biancardi, namorada de Neymar, pediu respeito nas redes sociais



A influenciadora digital Bruna Biancardi, namorada do jogador Neymar, disse nas redes sociais que precisa lidar com ataques virtuais diariamente. Ela fez o desabafo após um seguidor questionar por que ela não mostrava seus pais no Instagram. “Infelizmente, tem um número enorme de pessoas ruins me acompanhando por aqui… então prefiro deixar minha família um pouco longe disso e proteger quem eu amo desses ataques que recebo todos os dias”, respondeu. Bruna aproveitou para mandar um recado às pessoas que a “atacam a troco de nada”. “A vida é curta e devemos vivê-la com quem a gente gosta, falando de pessoas que gostamos e admiramos. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém, mas vivemos em sociedade e devemos respeitar cada um. Eu fui muito bem educada para saber que quando não tenho nada de bom para falar sobre alguém, devo ficar calada. A gente só transborda o que tem dentro de nós”, afirmou. As especulações de que a influenciadora estaria namorando o craque do Paris Saint-Germain começaram no fim do ano passado. Em janeiro deste ano, eles aparecem juntos na arquibancada de um jogo do PSG e, dias depois, Neymar passou a postar algumas fotos ao lado de Bruna.