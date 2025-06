Narcisa Tamborindeguy revela que perdeu a virgindade com o filho de Frank Sinatra

Caso teria acontecido em Waldorf Astoria, um prédio em Nova York

Reprodução/Instagram/@narcisat Declaração foi feita durante novo programa apresentado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso



Narcisa Tamborindeguy, aos 58 anos, compartilhou uma lembrança marcante de sua juventude, revelando que sua primeira experiência íntima ocorreu com Frank Sinatra Jr. filho do famoso cantor Frank Sinatra, em um elegante edifício em Nova York. Foi com o filho do Frank Sinatra, só isso, apenas… Em Waldorf Astoria, um prédio em Nova York, que é o máximo”, declarou em prévia do programa Surubaum, apresentado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso.

A socialite, conhecida por sua vida amorosa agitada, já foi casada com Boninho, um renomado diretor de televisão, e com Carlos Bier Gerdau Johannpeter, um empresário de destaque. Além disso, Narcisa também teve um relacionamento com o jornalista Guilherme Fiúza, o que demonstra sua trajetória repleta de romances e conexões com figuras influentes.

Publicado por Nátaly Tenório

*Reportagem produzida com auxílio de IA