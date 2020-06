Nasce Eduardo, segundo filho do ator Julio Rocha; veja fotos!

View this post on Instagram

Previsões de gênero funcionam? 👶 Olha como foi com a gente 😅 1. Calendário chinês dizia que era menino💙 2. Enjoo e náusea extrema significa menina. A @karolinekleine ficou muito enjoada por 12 semanas e nessas duas ultimas piorou🎀 👑 3. Ganhar peso nos quadris significa menina. A Karol não ganhou peso no quadril tá crescendo rápido mas sequinho, só perde para os Glúteos 🏀🏀 Amo isso 💙 4. Gravidez com acne significa menina. A Karol está sem acne toda feliz, pele ótima, só tá com um melasminha de leve, puro charme💙 5. Sentir frio significa menino e calorão significa menina. A Karol sente os dois. Ela apesar de fogosa dorme c varias cobertas e acorda sem nada. 💙🎀 6. Estar Desajeitada e esquecida significa menino. A Karol não lembra nem meu nome e quase perdeu o dedinho do pé na quina da geladeira no dia do chá revelação💙 7. Frequência cardíaca fetal acima de 150 significa menina. A frequência cardíaca no ultrassom antes do chá foi de 154 🎀 8. Fizemos a simpatia da colher e do garfo embaixo da almofada, ela sentou duas vezes na colher. Sentar na colher significa menina.🎀 9. Barriga crescendo mais embaixo significa menino. Crescendo mais no alto significa menina. Não conseguimos identificar, cada um vê de um jeito mas todos concordam que ela está cada dia mais linda 🎀💙 10. Desejar salgado significa menino e doces significa menina. A Karol so quer comer salgado e doce … picles, sorvete e coisas apimentadas🎀💙 11. Nervosa significa menina, calma significa menino. Ela anda bem nervosa mas eu faço umas palhaçadas, um carinho e ela continua brava.🎀 ⁣12. Fizemos o lance da agulha ela girou em cima da mão da Karol, quando gira é menina.🎀 Eu achava que era menino, a Karol achava que era menina desde o primeiro dia. Esse chá foi muito engraçado e emocionante! Gostaram do que aprontamos? 😇😂Estamos muito animados e continuamos orando por um bebê saudável e feliz! Mal posso esperar o dia do parto! 💘 #genderrevealparty #genderreveal #charevelação #paternidade #pregnancy #gravida #dad #babyboy #babygirl @marcelogbk @amandamribas @casanamata @emporiofestejar @karolinekleine