Nasce o primeiro filho de Rihanna e A$AP Rocky, diz site

‘Rihanna já é uma mãe maravilhosa’, afirma revista People; nome da criança não foi revelado

Reprodução/Instagram/@people Rihanna e A$AP Rocky já manifestaram vontade de ter mais filhos



O bebê do casal de cantores Rihanna e A$AP Rocky nasceu na última sexta, 13, informaram nesta quinta, 19, o site TMZ e a revista ‘People’, especializados em celebridades. Segundo os veículos, é um menino, que veio ao mundo em Los Angeles, na Califórnia. O nome do rebento ainda não foi revelado. Segundo a ‘People’, a família está bem e os artistas estão animados em ser pai. “Rihanna já é uma mãe maravilhosa”, disse uma fonte da publicação. A última vez que Rihanna foi vista ainda grávida foi no dia 10 de maio, ao jantar com Rocky em um restaurante. A gestação se tornou conhecida do mundo no fim de janeiro, quando Rihanna fez um ensaio para o fotógrafo DIGGZY, da agência The Grosby Group, já com a barriga proeminente. Poucos dias depois, ela postou uma foto nas redes sociais e depois passou a aparecer constantemente com a barriga à mostra, incluindo em uma viagem a Barbados, país onde nasceu. Rihanna e A$AP estão juntos desde novembro de 2020 e já declararam que se imaginam com “três ou quatro” filhos pelos próximos anos.