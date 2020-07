Nasce primeira filha Sophie Turner e Joe Jonas

A atriz deu a luz a uma menina, batizada Willa, na última quarta-feira, 22 de julho

Reprodução/ Instagram Joe Jonas e Sophie Turner anunciaram o nascimento da primeira filha do casal, Willa



O casal Joe Jonas e Sophie Turner anunciou o nascimento da primeira filha do casal, Willa. A menina nasceu na última quarta-feira, 22 de julho, em Los Angeles, segundo informou um representante do músico ao site da revista People. Até o momento, eles haviam compartilhado a notícia apenas com a família e amigos próximos.

“Eles estão radiantes com filha”, disse uma fonte ao Entertainment Tonight. Em junho, o site afirmou que o casal havia se mudado para uma casa maior, e tinha planos de ter outros filhos. Sophie e Joe se casaram oficialmente em julho de 2019 na França, após uma cerimônia “secreta” em Las Vegas em maio do mesmo ano, realizada após o Billboard Music Awards. Apesar dos noivos terem pedido sigilo, o cantor Diplo acabou transmitindo a cerimônia ao vivo em seu Instagram.

Sophie Turner ficou conhecida como a personagem Sansa, de Game of Thrones. Ela também interpretou a mutante Jean Grey em X-Men: Fênix Negra. Já Joe Jonas é membro das banda DNCE e Jonas Brothers, a última com seus irmãos, Nick Jonas e Kevin Jonas.