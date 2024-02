Nasce primeiro filho de Rebeca Abravanel e Alexandre Pato

Apresentadora deu à luz a Benjamin no dia 12 de janeiro, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo

Reprodução / Instagram @rebecaabravanel Rebeca Abravanel e Alexandre Pato são pais de Benjamin, que nasceu em 12 de janeiro



A apresentadora Rebeca Abravanel, filha de Silvio Santos, deu à luz ao seu primeiro filho com o ex-jogador Alexandre Pato. O bebê é um menino chamado Benjamin e nasceu no dia 12 de janeiro, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Até o momento, o casal não se pronunciou sobre o nascimento do primogênito. Contudo, o apresentador Silvio Santos foi flagrado sorridente ao lado dos pais de Pato. A foto foi compartilhada por Rozeli Rodrigues, mãe do jogador, alguns dias após o nascimento do 14º neto do apresentador. Silvio estava acompanhado de sua esposa, Íris Abravanel, e dos pais de Pato.