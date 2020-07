Nego do Borel tem alta após acidente de moto: ‘Segunda chance de vida’

Funkeiro caiu de moto dentro do condomínio onde mora na segunda-feira (6) e passou por cirurgia no pé esquerdo

Nego do Borel recebeu alta na manhã desta terça-feira (7) após sofrer um acidente de moto no condomínio onde mora, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O cantor machucou as mãos e passou por uma cirurgia no no pé esquerdo.

Em imagens divulgadas por ele mesmo no Instagram, Nego do Borel apareceu deixando o hospital de cadeira de rodas e máscara. “Na semana do meu aniversário; posso dizer que eu renasci. Nem sempre entendemos o que Deus quer, mas não precisamos entender, precisamos confiar. Recebi uma segunda chance de vida”, escreveu ele ao compartilhar uma foto ainda internado.

“Precisamos fazer uma leve operação no pé esquerdo que correu muito bem e que já já vai me deixar 100%! Deus é bom o tempo todo, estou vindo tranquilizar vocês e dizer que agora é hora de me cuidar e de me voltar pro que mais importa: o divino. Bom dia pessoal. Vamos com fé”, completou.

O acidente de moto aconteceu na segunda-feira (6) e, segundo a assessoria de imprensa do artista, não teve gravidade.