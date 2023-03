Neta de Gretchen, Bia Miranda termina namoro e faz acusações ao ex: ‘Roubou meu carro’

Vice-campeã de ‘A Fazenda 14’ também acusou Gabriel Diego de quase agredi-la; ele negou todas as acusações

Reprodução/Instagram/biamiranda/gabriel_rozaa Bia Miranda disse que quase foi agredida por Gabriel Diego; ele negou



A influenciadora Bia Miranda, neta da cantora Gretchen, terminou seu relacionamento com Gabriel Diego e expôs nas redes sociais os bastidores da separação. De acordo com a vice-campeã de “A Fazenda 14”, ela quase foi agredida pelo ex-noivo, que também teria roubado o carro dela após o término da relação. “Terminei com o Gabriel, não teve traição, ele reclamava de tudo, começou a me tratar mal, a me xingar, e já venho avisando que ele está perdendo com isso faz tempo, ele não fazia nada, só ficava no videogame e gastando dinheiro. Eu quero alguém que corra atrás das coisas comigo, quase me agrediu no quarto, por isso terminei com ele”, postou Bia nas redes sociais. “Ele roubou meu carro, foi para o Rio de Janeiro com ele, roubou todo meu dinheiro que estava no Nubank, mas isso já estou resolvendo da minha maneira.” Segundo Bia, Gabriel pegou R$ 20 mil da sua conta.

A última discussão do casal aconteceu após Gabriel se irritar com conversas que viu no celular da neta de Gretchen. “Ele subiu em cima de mim, prendeu minha mão, tentou pegar meu celular à força, eu dei e ele só viu conversa com o Lucas, a gente falando que ia sair, nada de mais. Ele viu outra conversa com um amigo do Lucas perguntando se eu tinha chegado bem em casa. Só isso e já começou a discussão”, relatou a ex-participante de “A Fazenda”. Depois da briga, Bia colocou um ponto final na relação e Gabriel teria pedido para ir até o carro para pegar as coisas dele. A influenciadora pediu para sua assessora acompanhá-lo e, quando estavam sozinhos, o ex-namorado de Bia teria pegado a chave do carro à força e ido embora com o veículo. A influenciadora procurou a polícia, mas foi informada que como eles tinham um relacionamento, isso não era considerado furto. “Não entendi muito bem”, comentou Bia. Em nota, a assessoria da influenciadora disse que “o corpo jurídico de Bia Miranda está tomando todas as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis, principalmente para garantir a proteção” da jovem.

Gabriel também se manifestou sobre o caso em suas redes sociais. “Não roubei carro de ninguém. Eu vim para São Paulo com o carro dela, vim só para ver ela e vi uns negócios lá”, declarou nos stories do Instagram. “Fizeram a cabeça dela. Ela foi e terminou comigo, show.” Segundo Gabriel, ele disse a Bia que voltaria de carro para o Rio porque não tinha como retornar de outra força e chegando lá deixaria o veículo na casa da ex-namorada. Ele também negou que roubou dinheiro de Bia. Na versão dele, foi combinado que o ex-casal pagaria R$ 1.000 a um amigo de Gabriel para dirigir de São Paulo ao Rio, pois ele não possui habilitação. Com receio de Bia tirar o dinheiro da conta e ele não ter como abastecer o veículo, Gabriel decidiu tirar todo o dinheiro da conta de Bia. Ele afirmou que depois faria um pix devolvendo o valor que não tinha usado. “Não quero nada dela. O dinheiro dela, que se exploda com ela. Não quero carro, não quero nada.” Por fim, ele também negou as agressões: “Isso é tudo mentira. Não sei porque ela está fazendo isso tudo”.