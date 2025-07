Ney Matogrosso passeia na garupa de Zeca Pagodinho em quadriciclo pelas ruas de Xerém

Na última sexta-feira (4), os cantores curtiram um almoço animado e deram um rolê que viralizou na web

Foto: Reprodução/ Instagram Ney e Zeca em passeio de triciclo



Ney Matogrosso e Zeca Pagodinho se tornaram assunto nas redes sociais após serem flagrados em um passeio de triciclo em Xerém, na cidade de Duque de Caxias. O passeio ocorreu logo após um almoço na residência de Zeca na última sexta-feira (4) e rapidamente ganhou destaque online. A cena, que capturou a essência descontraída dos artistas, foi amplamente compartilhada e gerou uma série de reações entre os internautas.

Os usuários das redes sociais não hesitaram em comparar o momento a uma verdadeira “obra de arte”. A autenticidade e o carisma de Ney e Zeca foram elogiados, com muitos admiradores expressando sua surpresa diante da imagem. A interação dos artistas com o público se mostrou mais uma vez encantadora, reforçando a conexão que eles têm com seus fãs.

Diversos comentários surgiram, destacando a qualidade da foto e a singularidade do momento. Alguns seguidores chegaram a afirmar que a imagem postada é a “melhor foto já publicada” nas redes sociais. Outros foram ainda mais longe, sugerindo que nem mesmo a inteligência artificial conseguiria criar uma cena tão tipicamente brasileira quanto aquela.

A repercussão do passeio de triciclo reflete não apenas a popularidade de Ney Matogrosso e Zeca Pagodinho, mas também a capacidade que eles têm de cativar o público com momentos simples e genuínos. A cena se tornou um símbolo de alegria e descontração, mostrando que a arte e a música podem se manifestar de maneiras inesperadas e encantadoras.

*Reportagem produzida com auxílio de IA