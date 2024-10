Neymar celebra o Dia das Crianças com homenagem especial aos filhos

Jogador compartilhou uma série de fotos que destacam momentos com Davi Lucca, de 13 anos, Mavie, que tem 1 ano, e Helena, com apenas 3 meses

Reprodução/Instagram/@neymarjr Neymar Jr. utilizou suas redes sociais para prestar uma homenagem especial em celebração ao Dia das Crianças.



Neymar Jr. utilizou suas redes sociais para prestar uma homenagem especial em celebração ao Dia das Crianças. O jogador compartilhou uma série de fotos que destacam momentos com seus três filhos: Davi Lucca, de 13 anos, Mavie, que tem 1 ano, e Helena, com apenas 3 meses. A postagem foi acompanhada pela mensagem “Feliz Dia das Crianças”. Além de seus filhos, as imagens também incluem Valentim, de 4 anos, que é meio-irmão de Davi Lucca, e Antonella, de 1 ano, que é afilhada do atleta. A homenagem não passou despercebida, e diversos famosos interagiram com a publicação, deixando comentários e emojis carinhosos em resposta.

Veja a publicação:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Neymar Jr (@neymarjr)

