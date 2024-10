Neymar comemora 1º aniversário da filha com Bruna Biancard

Jogador e influencer compartilharam imagens em homenagem à Mavie neste domingo (6), em uma praia na Arábia Saudita

Montagem: Instagram/ @neymarjr "Um ano de Mavie! Parabéns, filha, papai te ama demais!", escreveu o atleta



Neymar e Bruna Biancardi usaram o Instagram neste domingo (6) para publicar registros da festa de aniversário de um ano da filha do casal, Mavie, em uma praia na Arábia Saudita, onde o jogador vive. “Um ano de Mavie! Parabéns, filha, papai te ama demais!”, escreveu o atleta. Bruna publicou um vídeo com retrospectiva dos ‘mêsversários’ da pequena, e um trecho da comemoração de hoje, além de um texto emocionado: “Durante esses 365 dias juntas e grudadas eu mergulhei de corpo e alma na maternidade, e como tem sido bom e gratificante acompanhar cada passo seu, cada movimento novo, cada palavrinha, sorriso”. “Desejo um caminho de bênçãos para você, minha pequena. Que Deus te proteja sempre, te livre de todo o mal e que você saiba o quanto você é amada, o quanto você foi desejada, o quanto você é valiosa e especial nas nossas vidas. Te amo! Você é muito mais do que eu sempre sonhei”, continuou.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Veja a publicação:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Neymar Jr (@neymarjr)

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações do Estadão Conteúdo