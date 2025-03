Neymar compartilha foto ao lado de Bruna Biancardi e Mavie em meio polêmicas de traição

Em um vídeo postado nos stories do Instagram, ele mostra Mavie já adormecida e questiona Bruna se a tática funcionou

Reprodução/Instagram/@neymarjr Neymar posta foto ao lado de Bruna Biancardi e Mavie



Neymar, aos 33 anos, compartilhou momentos de descontração em suas redes sociais, onde aparece passeando de carro com sua filha, Mavie, de apenas um ano, e sua esposa, Bruna Biancardi, de 30 anos. O jogador revelou que a estratégia de dirigir foi utilizada para ajudar a criança a dormir. Em um vídeo postado nos stories do Instagram, ele mostra Mavie já adormecida e questiona Bruna se a tática funcionou. Antes desse momento, Neymar havia publicado uma imagem em que aparece na praia ao lado de Bruna e Mavie, desfrutando de um dia ensolarado. Essas postagens surgem em um contexto conturbado, já que o atleta está no centro de uma polêmica relacionada a uma suposta traição. A influenciadora digital Nayara Macedo teria se envolvido com Neymar durante uma festa em Araçoiaba da Serra, em São Paulo.

A assessoria de Neymar se manifestou sobre as acusações, afirmando que o jogador não esteve presente no evento em questão. A situação gerou uma série de especulações e discussões nas redes sociais, com fãs e seguidores comentando sobre a vida pessoal do atleta. Apesar da controvérsia, Neymar parece focado em momentos familiares e em compartilhar a rotina com sua esposa e filha. A relação entre Neymar e Bruna Biancardi tem sido acompanhada de perto pela mídia, especialmente em tempos de crise. O jogador, que é uma figura pública, frequentemente se vê no centro de rumores e notícias, mas continua a mostrar um lado mais íntimo e familiar em suas postagens.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA