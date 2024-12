Neymar e Bruna Biancardi anunciam que estão esperando mais um bebê e mostram vídeo de chá revelação

Gênero da criança foi revelado em evento com amigos e familiares; os dois já são pais de Mavie, e ex-jogador tem outros dois filhos

Reprodução/Instagram/@bruna biancardi/Vídeo de Gabriel Queiroz Fumaça e serpentinas rosas revelaram que Neymar e Bruna Biancardi terão mais uma menina



Neymar e Bruna Biancardi compartilharam a emocionante notícia de que estão à espera de mais uma filha. O casal já é pai de Mavie, que completou um ano em outubro, e o jogador também tem outros filhos: Davi Lucca, de 13 anos, e Helena, que tem apenas seis meses, frutos de outros relacionamentos. A revelação do sexo do bebê foi feita de forma criativa em um vídeo postado nas redes sociais, onde uma fumaça rosa indicou que a nova criança será uma menina.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Neymar, com bom humor, comentou: “Mais uma menina. Eu vou empacotar”. Bruna Biancardi também se manifestou sobre a novidade, expressando sua felicidade. “Estamos vivendo uma fase tão gostosa e não poderíamos deixar de compartilhar que ele mais uma vez ouviu nossos pedidos”, disse ela. A futura mamãe deu as boas-vindas à filha, desejando que ela venha com muita saúde.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA