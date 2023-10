Neymar, Ivete Sangalo e mais: famosos se tornam personagens da ‘Pixar’ em nova trend das redes sociais; veja como fazer

Governo de São Paulo também aderiu à moda com cartazes de grandes pontos turísticos do Estado, como a capital paulista e Ilhabela

Reprodução/@hectorantonilez/@rdtsonza Famosos viraram desenhos da 'Disney Pixar' com auxílio de inteligência artificial



Desenhos com traços dos filmes da Pixar têm se tornado uma febre nas redes sociais. Com a ajuda de uma ferramenta de inteligência artificial, usuários conseguem criar cartazes e desenhos de paisagens, pessoas anônimas e famosos. Muitos artistas e fãs, inclusive, aderiram à moda e publicaram o resultado de suas animações. É o caso de Ivete Sangalo, que postou uma arte inspirada no show que realizará em dezembro, no Estádio do Maracanã, comemorando décadas de carreira. “Imaginando como vai ser nosso esquenta dia 20 de Dezembro, no Maracanã. Eita, como tem uma cantora ansiosa!”, escreveu. Fãs do atleta Neymar, da cantora Luísa Sonza e do filme Harry Potter também usaram a ferramenta para homenagear seus ídolos. Em São Paulo, a CPTM e o Governo de São Paulo também publicaram fotos, como o mascote dos trens em animação e cartazes de filme com referências a cidades como a capital paulista, Santos, Ilhabela e Barretos. Para participar da nova febre, acesse o site oficial da ferramenta DALL-E, que pertence aos mesmos criadores do ChatGPT. Em seguida, digite “Crie no modelo Pixar” e continue a frase com todas as informações ligadas às características da imagem que você deseja gerar, como, por exemplo, cor de cabelo, olhos e roupas, expressões faciais e ambiente de fundo. Logo em seguida, faça login com um e-mail ligado à Microsoft. Depois, basta esperar o intervalo da ferramenta e suas artes serão automaticamente geradas.

Confira a repercussão:

Voy a empezar a hacer posters de Pixar sobre hechos noticiosos, acá el primero dedicado a Neymar: pic.twitter.com/0639avv63A — Héctor Antolínez (@HectorAntolinez) October 18, 2023