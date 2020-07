Por Covid-19, ator Nick Cordero precisará de transplante duplo de pulmões

Ator da Broadway está internado desde março por doença, entrou em coma e precisou amputar uma perna

Reprodução Nick Cordero com sua esposa, Amanda Kloots, e o filho Elvis, de um ano de idade



O ator Nick Cordero, conhecido pelos espetáculos da Broadway, pode precisar de um transplante duplo de pulmões em sua recuperação da infecção pelo novo coronavírus, disse nesta quinta-feira (2) sua esposa, Amanda Kloots, à emissora americana CBS.

Cordero, 41 anos, foi internado em Los Angeles em março após ter sido diagnosticado com a Covid-19, pela qual sofreu várias complicações graves e inclusive causou à amputação de uma perna.

Mais de três meses após ter sido hospitalizado, o ator, que já foi indicado aos prêmios Tony, acordou do coma e testou negativo para o coronavírus, mas os efeitos posteriores da doença são críticos, nas palavras da esposa.

“Há 99% de chance de precisar desse transplante para viver o tipo de vida que eu sei que meu marido gostaria de viver”, afirmou Amanda, que revelou que os médicos temeram pela vida do marido. “Disseram quatro vezes que ele não sobreviveria. Mas ele sobreviveu”, lembrou.

A Covid-19 enfraqueceu tanto a musculatura do ator que ele ainda não consegue se mover ou mesmo falar. “Quando lhe pergunto alguma coisa, ele tenta sorrir ou mover a mandíbula”, relatou.

De acordo com publicações familiares no início da doença, Cordero não tinha problemas médicos anteriores. Seu caso contrasta, por exemplo, com o do também ator Tom Hanks, que aos 63 anos contraiu o coronavírus junto com a esposa, Rita Wilson, e ambos se recuperaram sem sequelas mais graves.

*Com EFE