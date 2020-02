Nicki Minaj acusa ex-namorado de bater em mulher; Meek Mill nega

Reprodução/Instagram Nicki Minaj e Meek Mill namoraram por dois anos



Nicki Minaj disparou acusações contra Meed Mill, seu ex-namorado, citando agressão física em briga pública no Twitter. Tudo começou quando Meek curtiu um post no Instagram que debochava do marido da rapper, Kenneth Petty. Ela, então, resolveu tomar as dores e atacou o ex, com quem teve um relacionamento entre os anos de 2015 e 2017.

“O cara está twittando sobre o meu homem por um ano já. Falando que ele foi até minha página para vê-lo, mas estava bloqueado. Meu mano, supere. Você bateu na sua própria irmã e gravou vídeo. Cuspiu nela e gravou. Me chutou em frente a sua mãe e a mandou para o hospital. Chupar o p** do Drake te fez ficar machão de novo. Supere”, afirmou Nicki.

Ela não deu detalhes das acusações e Meek prontamente rebateu, lembrando que o irmão de Minaj poderá ser sentenciado à prisão perpétua depois de ser condenado por estupro.

“O único jeito que você encontrou para tentar matar minha carreira é dizer que eu bato em mulher… converse com o seu irmão condenado por estupro… ele tocou aquela garotinha! Você sabe que eu sei!”, disse Mill.

Eles continuaram trocando farpas até que Meek encerrou o assunto: “Para deixar claro, eu não bato em mulher e não deixarei que minhas entrevistas sejam tomadas por perguntas sobre ela ou qualquer situação relacionada a ela quando eu estiver promovendo meu álbum novo!”