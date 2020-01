Estátua de cera de Nicki Minaj em museu de Berlim gera controvérsia na web

Reprodução/YouTube Nicki Minaj foi homenageada com uma estátua de cera em Berlim



A filial do museu de cera Madame Tussauds em Berlim, na Alemanha, inaugurou nesta terça-feira (7) uma estátua de Nicki Minaj, homenageando a cantora no clipe do hit “Anaconda”.

A homenagem, no entanto, não saiu como o esperado – pelo menos para os fãs da cantora. Assim que a imagem foi revelada, fãs foram ao Twitter para reclamar de um pequeno problema com a obra: a estátua não se parece com a rapper.

As roupas da figura de cera até que são bem semelhantes com as que a cantora usa no clipe de “Anaconda”, mas o rosto da estátua, principalmente, é bem diferente da versão real.

Veja abaixo a comparação e a repercussão da estátua de cera:

Parece muito uma pessoa de verdade mesmo, mas uma pessoa que não é a Nicki Minaj hahahaha https://t.co/VzxWZycHZA — Felipe Bini (@felipebini) January 7, 2020

KKKKKK a nicki minaj ta diferente KKKKKKKKKKKKKK https://t.co/Q7msn6IUVe — LAURA (@LogiaAngeo) January 7, 2020

A ESTÁTUA DE CERA DA NICKI MINAJ KKKKMMMMMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/vSvc6Jr5k7 — нєηяy (@NitterGui) January 7, 2020

Outro ponto que incomodou os fãs de Nicki Minaj foi a posição da estátua: muitos deles reclamaram a imagem da cantora foi sexualizada pela figura estar de quatro. Em 2015, uma outra obra da artista no Madame Tussauds de Las Vegas, nos Estados Unidos, em que ela estava na mesma posição, foi alvo de polêmica após vários visitantes tirarem fotos simulando atos sexuais com a estátua.