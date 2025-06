Nicolas Prattes responde pergunta íntima e brinca: ‘Tamanho do piu-piu é 22 cm’

Questionamento foi feito durante uma sessão de perguntas nos stories do Instagram

Reprodução/Instagram/@nicolasprattes Nicolas Prattes, de 28 anos, interagiu com um seguidor que o questionou sobre o tamanho de seu pênis



Nicolas Prattes, de 28 anos, interagiu com um seguidor que o questionou sobre o tamanho de seu pênis. Durante uma sessão de perguntas nos stories do Instagram, um fã perguntou: “Quantos centímetros de piu-piu tu tem?”. O ator, conhecido por seu bom humor, respondeu de forma inusitada, fazendo uma comparação com personagens de desenhos animados. Ele disse: “O tamanho do Piu-Piu é geralmente 22 cm de altura, enquanto o Frajola tem cerca de 26 cm de altura”, referindo-se ao famoso desenho da Warner Bros, Looney Tunes.

*Reportagem produzida com auxílio de IA