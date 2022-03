No ‘BBB 22’, Vyni reclama de ‘deboche’ de DG no Jogo da Discórdia: ‘Estou machucado’

Brother rebateu o título de figurante da edição: ‘Sou duas vezes mais eufórico, cheguei a fazer loucuras na internet’

Reprodução/Globo Douglas Silva deu a Vyni o título de figurante do 'BBB 22'



O Jogo da Discórdia desta segunda-feira, 28, movimentou a casa do BBB 22. Em conversa com Eslovênia e Eliezer, Vyni reclamou da forma como Douglas Silva se referiu a ele durante o ao vivo da última noite. “O Vyni da primeira semana existe. É quem eu sou lá fora. Não tem como ouvir que você não faz nada dentro da casa e não se machucar com isso. São palavras muito fortes. É como se alguém dissesse para você que não era para estar aqui, como se você não fosse relevante”, disse. Porém, o brother deixou claro que o título de figurante da edição não afetará sua trajetória na casa. “Lá fora eu sou duas vezes mais eufórico. Sei que não aparenta. Lá fora eu sou muito, dá para ver pelos meus vídeos, já cheguei a fazer cada loucura na internet. Estou machucado, mas não tenho tempo para me abater por isso.”

Na academia da casa, Larissa afirmou a Arthur Aguiar que quer permanecer no reality para mostrar mais de si mesma. “Quero que você entenda que tem, sim, momentos que eu não quero que você esteja na casa, como tem momentos que quero, sim, que você fique para que eu possa mostrar a você que eu não estou aqui como figurante, mas sim como uma jogadora. Eu vim aqui pela minha família. É difícil chegar aqui com 30 dias de programa”. O ator rebateu a pipoca, e a convidou a enxergar o outro lado de sua trajetória como moradora da Casa de Vidro: “O jogo é sobre hoje, eu não posso falar sobre o amanhã. Você bate na tecla, é difícil, mas você entrou com informações privilegiadas. Você sabia muita coisa e isso também é um triunfo, mas você não soube usar.”

Paulo André e Larissa também conversaram na madrugada, após a sister receber o título de figurante no jogo do atleta. “Vocês se juntaram e decidiram que eu vim com um caminhão de informações. Vocês levaram isso ao pé da letra. Quando cheguei na casa vi que a convivência era diferente da situação lá fora. Eu resolvi jogar da minha forma, da forma da Larissa, e não da forma do Gustavo”, justificou a emparedada da semana. Gustavo entrou junto com Larissa na Casa de Vidro, mas tem tido muito mais destaque do que a colega de confinamento. Paulo André, por sua vez, afirmou que esperava mais de Larissa quando observou sua postura na chegada ao programa. “Entendo, mas acho que você foi infeliz quando verbalizou que queria fazer acontecer”, disse PA.