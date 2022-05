Núbia Óliiver diz que ‘pegaria fácil’ o ex-juiz Sérgio Moro

Modelo acha o ex-ministro do governo Bolsonaro ‘charmoso’ e elegante na forma de se posicionar

Reprodução/Twitter/NubiaOliiver Núbia Óliiver falou que acha Sergio Moro charmoso e elegante



A modelo Núbia Óliiver, considerada um dos maiores sex symbols dos anos 90 no Brasil, revelou um interesse no ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro. Em entrevista ao podcast “Fala ou Toma”, a artista não poupou elogios ao ex-juiz. “Que charme! Que homem charmoso no jeito de falar, no jeito de se posicionar, no jeito que ele sempre saiu [das polêmicas]”, comentou. A forma calma de Moro se expressar foi algo que chamou a atenção de Núbia, que enfatizou que não gosta de homens explosivos. “Ele é uma pessoa que não está confrontando ninguém, acho ele elegantérrimo.”

Na visão da modelo, Moro “tem coisas ruins como todo político”, mas poderia dar certo na política: “Tem uma certa coerência”. Ao ser questionada se “pegaria fácil” o ex-juiz, Núbia respondeu sem titubear: “Muito! Óbvio que, na atual circunstância dele, não, ele é casado, mas pegaria muito. Deve ser muito educado, aquele [tipo de] homem elegante que abre a porta do carro, que entra no restaurante na sua frente para te dirigir, eu adoro essas coisas. Tenho um lado romântico”. O ex-ministro do governo de Jair Bolsonaro é casado há mais de 20 anos com a advogada Rosângela Wolff Moro.