Morre Nuno Pillar, pai de Patrícia Pillar, aos 81 anos

Nuno Pillar, que era oficial da Marinha, estava internado há dez dias no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro

Reprodução/Instagram Nuno Pillar era pai de Patrícia Pillar



O pai de Patrícia Pillar morreu nesta terça-feira (28), aos 88 anos, confirmou a assessoria de imprensa da atriz.

Nuno Pillar, que era oficial da Marinha, estava internado há dez dias no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro.

A causa da morte não foi divulgada. O sepultamento ocorreu na tarde de quarta-feira (29), no Memorial do Carmo, também no Rio.

No último dia 22, Patrícia Pillar desmarcou uma reunião que faria com outros artistas na própria casa para discutir pautas da cultura para levar a Regina Duarte, nova secretária da pasta.

O cancelamento teria ocorrido porque a informação do encontro vazou, tomando proporções maiores do que ela gostaria, e também porque o pai estava internado.

*Com Estadão Conteúdo