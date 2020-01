Rapper Offset é preso em estacionamento de shopping nos EUA

Reprodução/Instagram Rapper de 28 anos é marido de Cardi B e aparece sendo algemado em vídeo



O rapper Offset foi preso na quarta-feira (29) dentro de um estacionamento de shopping em Los Angeles, nos Estados Unidos. As informações são do portal TMZ.

Segundo o tabloide, o rapper e mais dois membros de sua equipe foram detidos por policiais, que foram chamados após a denúncia de que havia “uma pessoa armada” no local.

Marido de Cardi B, o artista de 28 anos apareceu em um vídeo sendo algemado pelos policiais. Ainda de acordo com o TMZ, duas armas foram apreendidas, mas a polícia não deixou claro se elas estavam em posse de Offset.

As três pessoas foram levadas à delegacia e liberadas horas depois sem nenhuma acusação formal. A polícia, no entanto, segue com as investigações.