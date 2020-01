Oprah diz que apoia ‘1000%’ decisão de Harry e Meghan

‘Ele fez o que precisava fazer pela família’, disse Oprah sobre decisão de Harry de se afastar da família real

EFE/EPA/TOBY MELVILLE / POOL Harry e Meghan foram defendidos por Oprah Winfrey



Diante de críticas sobre a decisão do príncipe Harry e da mulher Meghan Markle de deixarem a família real, Oprah Winfrey se colocou do lado do casal. Em vídeo publicado pelo site TMZ, a apresentadora disse que apoia “1000%” os dois e que eles adotaram a medida correta para a família deles.

“Eu os apoio 1000%. Eu os apoio porque acredito que quando você pensa sobre isso tanto tempo quanto eles (…) quando você pensa sobre isso por meses e quando o Harry diz que teve de tomar a decisão de dar um passo atrás para seguir adiante em paz, ele fez o que precisava fazer pela família”, disse Oprah.

A apresentadora afirmou ainda que “ninguém tem qualquer direito de dizer qualquer coisa” sobre a escolha que Harry e Meghan fizeram. Oprah defendeu que é um erro dizer que a família real não estava ciente do desejo do casal. Ela justificou que no próprio comunicado emitido pela rainha Elizabeth, a monarca afirma que essa conversa durou meses.

Logo após o anúncio de Meghan e Harry de que renunciariam às funções de alto escalão, uma pessoa próxima à realeza afirmou que a família real britânica havia ficado magoada e desapontada. Nem a rainha nem o príncipe Charles, pai de Harry, teriam sido consultados sobre o assunto antes do comunicado do casal.

*Com Estadão Conteúdo