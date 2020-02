Frynn? Orlando Bloom tatua errado nome do filho em código morse

Reprodução/Instagram Ator tem filho de 9 anos de um relacionamento anterior



O ator Orlando Bloom, atualmente noivo de Katy Perry, quis eternizar o nome do filho Flynn na pele de forma inusitada. Para isso, ele recorreu ao código morse, sistema codificado de linhas e pontos.

A ideia, no entanto, não deu certo. Ao compartilhar o resultado nas redes sociais, logo os internautas perceberam que Bloom tatuou “Frynn”, com o R no lugar do L.

“Nova #tattoo! você consegue adivinhar quem é?”, escreveu Orlando na legenda da imagem, que além do nome traz a data e hora de nascimento da criança de 9 anos.

“A tatuagem parece ler ‘Frynn’. Um ponto extra antes do ‘Y’ teria corrigido o erro”, disse um seguidor. Logo, vários fãs começaram a apontar o erro. Em seu Instagram, o tatuador Balazs Bercsenyi admitiu que o desenho saiu errado e disse que irá arrumar.

“Uma bonita lembrança de Orlando Bloom para seu filho. E sim, está faltando um ponto, nós sabemos. Será consertado”, escreveu na foto ao lado do ator.

Flynn é fruto do casamento anterior de Bloom com Mirada Kerry.