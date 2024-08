Otaviano Costa compartilha experiência de recuperação após cirurgia cardíaca e alerta sobre cuidados com a saúde

‘Um simples ecocardiograma salvou minha vida’, disse o apresentador, contando sobre a cirurgia que teve de fazer após descobrir problema coronário em check-up

Reprodução/Instagram/@otaviano O apresentador Otaviano Costa passou recentemente por uma cirurgia cardíaca



O apresentador Otaviano Costa, de 51 anos, utilizou o Dia Nacional da Saúde para compartilhar sua experiência de recuperação após uma cirurgia cardíaca. Ele comemorou 26 dias desde o procedimento realizado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde foi tratado de um aneurisma da aorta ascendente torácica, operado no dia 10 de julho. Em sua mensagem, Otaviano destacou a relevância de cuidar da saúde diariamente, não apenas em datas comemorativas. “Hoje é Dia Nacional da Saúde, mas deveria ser todos os dias. Tive tempo, mas não dê ao tempo a falta dele para que você possa cuidar da sua saúde”, afirmou, incentivando as pessoas a realizarem check-ups regulares. O apresentador também fez um apelo para que as pessoas incentivem seus familiares a se cuidarem.

Otaviano mencionou a importância de realizar exames simples, como o ecocardiograma, que, segundo ele, foi crucial para sua recuperação. “Se você tem aquele pai, tio, irmão, que não está se cuidando, vá com ele e faça um simples ecocardiograma. Um simples ecocardiograma salvou minha vida”, ressaltou. Em um vídeo anterior, publicado em 22 de junho, Costa havia revelado que a cirurgia era imprescindível devido ao estado “perigoso” da sua condição de saúde, que poderia ter consequências fatais se não fosse tratada a tempo.

Veja o alerta de Otaviano

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Otaviano Costa (@otaviano)

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA