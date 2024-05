Pabllo Vittar convoca fãs para Parada do Orgulho LGBT+ em SP

Show da artista está previsto para acontecer neste domingo (2); cantora pediu que seus admiradores vistam verde e amarelo

Reprodução/Instagram/PablloVittar Pabllo Vittar está confirmada na Parada LGBT de São Paulo



Pabllo Vittar está confirmada para se apresentar na 28ª Parada do Orgulho LGBTQIAPN+ em São Paulo, e a cantora fez um apelo aos fãs para que compareçam ao evento na Avenida Paulista vestindo as cores da bandeira do Brasil. “Quero convocar todas vocês a irem de verde e amarelo, para que nossa bandeira brilhe novamente”, disse Pabllo. O show da artista está previsto para acontecer neste domingo (2). “Estou preparando uma apresentação incrível para vocês. Conto com a presença de todos”, afirmou a cantora aos seus seguidores. A presença de Pabllo Vittar na Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo promete agitar o público presente. A cantora, conhecida por sua defesa da diversidade e inclusão, pediu para que seus fãs se unam e compareçam ao evento vestindo as cores verde e amarelo. “Vamos juntos fazer a nossa bandeira brilhar mais uma vez”, declarou Pabllo. Sua apresentação está marcada para o domingo, e a artista promete um show memorável para todos que estiverem presentes.

