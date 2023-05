Pai de Larissa Manoela publica indireta após rompimento da artista com a mãe

‘Alimente um humano por trinta anos e ele te esquecerá em três dias’, diz publicação feita nas redes sociais de Gilberto Elias

Reprodução/Instagram/larissamanoela Na quinta-feira, 11, a atriz anunciou rompimento com a mãe e que iria assumir a gestão de sua carreira



O pai da atriz Larissa Manoela, Gilberto Elias, publicou uma mensagem em seu Instagram que foi interpretada como indireta pelos fãs da jovem. Na publicação, Gilberto compartilhou uma foto em preto e branco com a frase: “Alimente um cão por três dias e ele lembrará de você por trinta anos. Alimente um humano por trinta anos e ele te esquecerá em três dias”. Os fãs rapidamente interpretaram a publicação como uma indireta de Gilberto à própria filha de 22 anos, que, nesta semana, rompeu com a mãe, Silvana Taques, e passou a administrar a própria carreira. Após a publicação do pai, Larissa foi às redes sociais para celebrar a marca de 49 milhões de seguidores no Instagram. “Dentre tantos momentos…o agora é o meu favorito! Sei que estou exatamente onde eu deveria estar, vivendo o momento que eu mais precisava viver, sonhando o sonhos infinitos, exatamente aqui e agora!”, escreveu a atriz. Na quinta-feira, 11, Larissa falou sobre a decisão de assumir a administração de sua carreira. “O ano de 2023 marca uma mudança significante na minha vida. A dedicação ao cinema foi uma decisão minha, que desde o ano passado, mais especificamente no início de dezembro, venho assumindo as demandas comerciais de minha carreira e agora passo a ser minha própria empresária”, afirmou Larissa.