Pai de Neymar recebe voz de prisão por desacatar autoridade durante fiscalização em mansão do jogador

Equipe da secretaria do Meio Ambiente de Mangaratiba investigava crimes ambientais em obra quando a confusão aconteceu

Reprodução/ instagram @neymarpai_ Pai de Neymar discutiu com agentes da prefeitura de Mangaratiba nesta quinta-feira



Na tarde desta quinta-feira, 22, Neymar Pai recebeu voz de prisão da secretaria do Meio Ambiente do município de Mangaratiba, no Rio de Janeiro, que estava trabalhando em uma fiscalização de obra na mansão do jogador no condomínio Aero Rural. Segundo nota da prefeitura de Mangaratiba, o pai do atleta apareceu durante a visita das autoridades que investigavam crimes ambientais e se mostrou bastante irritado com a situação. Em vídeo divulgado pelo jornal ‘Metrópoles’, ele apareceu exaltado e discutindo com os agentes. “Vocês invadem a minha casa e acham o quê?”, diz. A secretária Shayene Barreto informa que ele está desacatando uma autoridade e Neymar Santos explode. “Eu não estou desacatando autoridade, estou na minha casa. Você está dentro da minha casa então você fala baixo comigo, então você abaixa a bola comigo. Estou dentro da minha casa”, diz. A secretária então, após alertá-lo várias vezes, informa que ele vai ser preso. “Faz o que você quiser”, Neymar responde. E nesse momento recebe a voz de prisão.

A prefeitura de Mangaratiba informou que a secretária cumpriu medida prevista no artigo n° 331 do Código Penal, que torna crime o desacato ao funcionário público no exercício da profissão. No entanto, nesta quinta-feira é o Leilão do Instituto Neymar Jr., na Praia Grande, e a pedido da assessoria do pai do jogador, Neymar Santos foi liberado pelas autoridades para viajar a São Paulo. A prefeitura disse que algumas irregularidades foram encontradas na obra como desvio de curso de água, captação de água de rio sem autorização, captação de água para lago artificial, terraplanagem, escavação, movimentação de pedras e rochas sem autorização e aplicação de areia de praia sem autorização ambiental. “O próximo passo será fazer o parecer das irregularidades constatadas e emissão de multa, a qual, segundo estimativas e diante do dano ambiental causado, não será menor que R$ 5 milhões“, diz nota da prefeitura.