Palco de Gusttavo Lima pega fogo após uso de fogos durante show em PE

Reprodução/YouTube Fogo pegou de surpresa público que acompanha apresentação do cantor nesta quinta (23)



A parte superior do palco em que o cantor Gusttavo Lima se apresentava na cidade de Ouricuri, em Pernambuco, pegou fogo na noite desta quinta-feira (23).

O incêndio rapidamente foi contido pela equipe de brigadistas do evento e não houve feridos, segundo informações do Uol.

Imagens publicadas nas redes sociais por fãs mostram o momento do início do fogo, que teria ocorrido após o uso de fogos de artificio como parte do show. Sem perceber o que acontecia, Gusttavo Lima continuou a apresentação normalmente. Após o incêndio, nem ele ou sua equipe se pronunciaram.

Ainda de acordo com o Uol, antes do evento o prefeito de Ouricuri, Ricardo Ramos, chegou a afirmar que aquele palco era o “mais moderno” da história da cidade, pois utilizava efeitos de LED em alta definição. A expectativa de público no evento era de 140 mil pessoas.

Veja o vídeo do momento: