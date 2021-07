Paolla Oliveira assume romance com o cantor Diogo Nogueira

Atriz acompanhou um show do sambista no Rio de Janeiro: ‘Estamos felizes’, falou a global

Reprodução/Instagram/paollaoliveirareal/16.03.2021 A atriz Paolla Oliveira



A atriz Paolla Oliveira, 39 anos, e o cantor Diogo Nogueira, 40, assumiram o namoro na noite de sexta-feira. Os dois foram flagrados juntos em um show do sambista no Rio de Janeiro. “Estamos felizes e agradecemos todas as vibrações e manifestações de carinho”, declarou a global ao site Hugo Gloss. Os rumores começaram no último dia 27 de junho, quando os dois foram vistos em uma padaria na zona oeste carioca. Durante participação na “Super Dança dos Famosos” do último domingo, 18, o apresentador Tiago Leifert perguntou sobre o relacionamento e deixou a atriz sem graça. “Dependendo do que você falar, eu vou comentar sobre a sua dança”, disse Paolla. Tiago respondeu: “Eu sou trágico, estou poupando o público do Brasil. Eu fico aqui no meu cantinho [apresentando e] fazendo minhas fofocas”.

O casal PAOLLA OLIVEIRA e DIOGO NOGUEIRA me faz, pela primeira vez, com 27 anos na cara, SHIPPAR gente. pic.twitter.com/MHHLwkSGvs — Pedro Certezas (@pedrocertezas) July 24, 2021