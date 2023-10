Paranaense, Day Mesquita revela como viver personagem ‘carioquíssima’ na TV a ajudou na série ‘How To Be a Carioca’

Após sucesso na telinha, atriz expressou sua vontade de ‘passear’ pelo streaming e contou sobre experiência com a maternidade: ‘Trouxe uma bagagem transformadora na minha vida’

Divulgação/Adri Lima Day Mesquita está no elenco de série do Star+



de R$19,90/mês R$ 14,90 por mês plano anual Quero assinar agora mesmo! *Cancele a qualquer momento

A atriz Day Mesquita está presente na série “How To Be a Carioca“, do Star+. Em entrevista ao site da Jovem Pan, a paranaense contou um pouco mais sobre como foi o processo de interpretação da sua personagem. “A série conta com histórias de personagens diferentes em cada episódio. Eu faço uma participação no episódio 5, ‘Angola’. De certa forma, acho que estar morando há 12 anos no Rio e já ter interpretado outras personagens cariocas, como a Fernanda, de ‘Além do Horizonte’, que era carioquíssima e inclusive tijucana, me ajudou a acessar mais esse universo carioca”, contou. “A personagem se chama Ana, que, junto com seu marido, recebe a família de protagonistas quando chegam ao Brasil para trabalhar na mesma empresa do seu esposo. O público pode esperar uma personagem totalmente diferente dos meus últimos trabalhos. A Ana tem uma vibe dondoca e invejosa”, descreveu.

Conhecida por famosas produções, como a novela ”Os Dez Mandamentos”, ela contou que gosta de trabalhar com o formato para a televisão, mas deseja passear pelo streaming. “Sempre existe [a vontade de experimentar áreas], a arte é diversa e isso faz com que existam muitas possibilidades interessantes para experimentar e se aprofundar, sobre temas, personagens e histórias”, contou. “Eu gosto de ser surpreendida pelos trabalhos que a vida tem me trazido, pois sinto que cada uma das personagens que chegou até mim, até hoje, veio num momento ideal e me fez aprender, crescer e evoluir como artista e como pessoa também. Sobre os formatos, eu amo fazer televisão, quero fazer muito mais! Mas desejo também passear mais pelo streaming, cinema e teatro”, acrescentou.

Day também está no elenco da minissérie ”Tudo de Bom”, onde vive uma vedete carioca dos anos 1980. “Nós a gravamos há um tempo já e foi um projeto muito legal de ser feito. A série retrata a história de um compositor musical em meio a um bloqueio criativo, que, em busca da resolução de suas questões, mergulha em momentos reais e outros nem tanto”, explicou. Sua personagem na trama vive uma crise com o ex-marido e protagonista do enredo “A minha personagem é a Simone Mantovani, uma ex-vedete, que foi casada com o protagonista Tony Mantovani. Mesmo estando separados há anos, ele se recusa a assinar o divórcio. Ela inicia a trama nesse processo de busca por esse divórcio. A série se passa na época dos anos 80 e tem uma linguagem bem interessante, especialmente nesse aspecto do movimento dela, que passeia entre esses momentos que são reais e outros não. Fora que as personagens são bem interessantes, e algumas delas também trazem um certo mistério que vão deixar os espectadores bem instigados ao assistirem”, detalhou.

Em meio a grandes projetos em sua carreira, Mesquita se tornou mãe. Dom nasceu em setembro de 2022 e representa aprendizados para a atriz. “Foi uma linda surpresa receber a notícia da gravidez! Foi um misto de emoções, não sei nem explicar o que foi que se passou na minha cabeça naquele momento. Agora, um ano depois, olhar para trás e lembrar de todo esse processo do primeiro ano de vida dele, tantos aprendizados, desafios, tantas alegrias e muito amor, é bom demais!”, disse. “Muita coisa muda com a maternidade. O nascer de uma mãe já é uma mudança enorme e não tem como o entorno não mudar também, a dinâmica do dia a dia agora fica um pouco diferente com um bebê em casa, e isso se estende às outras áreas da vida, incluindo a profissional. Uma mudança boa, movimentos que a vida vai trazendo para a gente, um ajuste na dinâmica que já tinha antes de conciliar vida pessoal e profissional. Além disso, sempre digo que vivencio as minhas personagens e há trocas de experiências com cada uma delas, e a maternidade trouxe uma bagagem transformadora na minha vida que, com certeza vai deixar ainda mais preenchidos dessa intensidade de vida, de aprendizados e acontecimentos, os próximos trabalhos”, concluiu.