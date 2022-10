Parque do Rio receberá nome da jornalista Susana Naspolini, informa prefeitura

Repórter da Globo, que morreu vítima de câncer, também será homenageada em Nova Iguaçu

Reprodução/Globo Susana Naspolini será homenageada pelas prefeituras do Rio de Janeiro e Nova Iguaçu



A prefeitura do Rio de Janeiro decidiu que o novo parque da cidade receberá o nome da repórter Susana Naspolini, que morreu na última terça-feira, 25, aos 49 anos vítima de câncer. “Com vocês, o Parque de Realengo Jornalista Susana Naspolini. Em homenagem ao trabalho da querida jornalista e todo legado deixado por ela na história da nossa cidade, o Parque de Realengo ganhou um novo nome. A maior área de lazer da região terá mais de 80 mil metros quadrados e vai unir natureza e tecnologia em um só lugar”, informou a prefeitura nesta quinta-feira, 27, nas redes sociais. De um jeito leve e descontraído, a repórter do “RJ1” tinha o costume de fazer reportagens pelos bairros do Rio denunciando problemas enfrentados pelos moradores. “É, Susana… a gente vai levar alegria para os moradores de Realengo assim como você levava quando chegava aos bairros do Rio. Sorte da prefeitura ter sido cobrada e reconhecida tantas vezes por alguém como você”, destacou outro trecho do comunicado. Essa não será a única homenagem. Em Nova Iguaçu, a prefeitura anunciou o Ginásio do Cobrex, obra que foi cobrada por Susana no quadro “RJ Móvel”, agora levará o nome da jornalista: “Muitas melhorias de nossa cidade têm o dedo de Susana Naspolini. E ela, que foi ponte, em breve será monumento”. O velório da repórter aconteceu nesta quinta no cemitério São João Batista, na zona Sul do Rio, e foi aberto ao público. Nas redes sociais, ela foi homenageada por diversos jornalistas.